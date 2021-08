Inizia oggi a San Bartolomeo al Mare (Piazza Rovere, sul sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ore 21:30) il weekend dantesco “Chi dice Donna dice Dante”.

“Chi dice Donna dice Dante” è lo spettacolo a cura di Dianorama, di e con Clara Costanzo, un vero e proprio percorso teatrale tra parole, musica e canzoni, che racconta le figure femminili nella Divina Commedia. La narrazione è suddivisa in tre capitoli, narrati in tre serate diverse in un’ora circa di spettacolo, durante il quale prendono forma e voce le donne cantate dal sommo Poeta: muse o angeli, peccatrici o sante, figure del mito, della storia o della cronaca, esempi del Bene o del Male. Non mancheranno i momenti musicali che accompagneranno il racconto rendendolo più coinvolgente.

Questo il programma delle tre serate:

venerdì 20 agosto ore 21.30 “Chi dice Donna dice Dante” – Inferno

sabato 21 agosto ore 21.30 “Chi dice Donna dice Dante” – Purgatorio

domenica 22 agosto ore 21.30 “Chi dice Donna dice Dante” – Paradiso

Gli spettacoli sono a ingresso libero. L’ingresso e la disposizione del pubblico sono gestiti rispettando i protocolli anti-Covid.