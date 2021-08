Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per informazioni & prenotazioni:

A Palazzo del Parco per tutta l’estate prosegue l’attività del Museo Civico del Lucus Bormani (martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17), e della biblioteca Civica “A. S. Novaro” (martedì e mercoledì 9-14; giovedì 12-17).

L’artista, figlio d’arte dell’accademico della Lino Selvatico di Padova Piero Scremin, ha partecipato a numerose mostre permanenti e collettive, con molte sue opere presenti in collezioni private e collettive in Italia e all’estero, Stati Uniti compresi.