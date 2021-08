L’Associazione NOVI MUSICA E CULTURA, in collaborazione con l’Associazione KARKADE’, entrambe di Novi Ligure, ha indetto il primo Concorso Internazionale di Composizione per Banda “NOVI MUSICA” in omaggio al grande Musicista novese Romualdo Marenco, allo scopo di promuovere la composizione di musica per Orchestra di Fiati e Percussioni e di incrementarne il repertorio contemporaneo. Direttore artistico del Concorso è il M° Maurizio Billi, Direttore della Banda della Polizia di Stato.

Alla scadenza, 31 luglio 2021 , sono pervenute alla Segreteria del Concorso, composta dalla Dott.ssa Patrizia Orsini ( Direttore Organizzativo del Concorso) e da Don Paolo Padrini (Musicista e Direttore Artistico del Perosi Festival) 23 composizioni provenienti da varie nazionalità fra cui (Italia, Spagna, Israele, Olanda).

La Giuria, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Novi Musica e Cultura in data 26 agosto 2021 su proposta del Direttore artistico della stessa, Maurizio Billi, è composta come segue:

Presidente

Col. Maurizio Billi (Maestro Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato)

Componente

Col. Leonardo Laserra Ingrosso (Maestro Direttore della Banda della Guardia di Finanza)

Componente

Maestro Rocco Parisi (Clarinettista e Docente Conservatorio Vivaldi di Alessandria)

Segreteria del Concorso

Don Paolo Padrini (Musicista e Direttore Artistico del Perosi Festival)

Dott.ssa Patrizia Orsini ( Direttore Organizzativo del Concorso)

La composizione vincitrice sarà eseguita, in prima assoluta,. da una Banda Musicale di Livello Nazionale, durante il Novi Festival 202I.

I lavori della Giuria sono iniziati nel pomeriggio del 29 Agosto e si concluderanno la mattina del 31 Agosto, presso il prestigioso Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marenco, gentilmente messo a disposizione dal Comune di Bosco Marengo e dall’Associazione Amici di Santa Croce.

Il Concorso si avvale del Patrocinio della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte e del sostegno di

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Buffet Crampon Paris

Euroelettra s.a.s.

Danibels…srl.

Novi gomme

Relabroker

Gibiottica

Reale Ing. Andrea

Famar

Serravalle Golf Hotel

Novi Hotel

Trattoria dell’Angelo

La Brenta Rossa