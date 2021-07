LA MUSICA, LE LETTURE EI BURATTINI GIGANTI CON IL RITORNO IN UNICA DATA DEL NEW CASTLE CABARET

Si inizia venerdì 9 luglio con una camminata sino all’az agr Elilù: racconteremo il cielo e le stelle e scopriremo la meravigliosa scienza dell’astronomia

Dalla musica agli spettacoli per grandi e piccini, una mostra itinerante e le letture dedicate a Dante e due escursioni, a piedi e in bici presso le aziende agricole. E’ stato pubblicato il cartellone degli spettacoli per il mese di luglio che l’amministrazione comunale ha organizzato. Il giorno scelto per le iniziative in castello è il martedì e si aprirà il 13 luglio con un omaggio a Lucio Battisti e all’Equipe 84 con la formazione alessandrina di Francesco Taulino. Il martedì successivo saranno le parole ad incontrare la musica con pezzi di assoluta notorietà che saranno alternati a letture e momenti di riflessione. I martedì salteranno una settimana per arrivare al 27 luglio quando ritornerà a Castelnuovo Andrea Midena autore di sette ani di successi con il laboratorio di cabaret. La location è quella dove si iniziò quasi per gioco con comici alle prime esperienze saliti poi sulla ribalta nazionale. E proprio dal cortile, unica data, il New Castle Cabaret con alcuni interpreti di allora, tra i quali Francesco Rizzuto, Kalabrugovic, Francesco Damiano e Vito Garofalo lo straordinario cuoco per ricette di alta cucina. L’accesso è libero, non viene richiesta la prenotazione ma è contingentato alle sedie disponibili.

Per i più piccoli ma non solo due venerdì con i burattini giganti: il 30 luglio un classico sempre molto gradito, Pinocchio mentre il 6 agosto Mago Merlino al Castello di Re Artù. E’ uno spettacolo diverso dai burattini classici dove gli animatori oltre ad animare questi pupazzi giganti interagiscono con il pubblico e con i bambini cercando la loro solidarietà nei momenti più difficili della storia. Anche in questo caso, per i più piccoli, posti liberi sempre nel cortile della biblioteca.

Il 31 luglio, sabato, apertura della chiesa di Sant’Ignazio nel giorno della ricorrenza del Santo: la Santa Messa alle ore 18 e alle 21, sempre nella chiesa dei gesuiti le letture dantesche. E tutti i sabati a partire proprio da questo, 3 luglio, la Chiesa sarà aperta nel pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30 per una visita guidata nell’ambito del progetto condiviso con il Museo Diocesano.

Tra le proposte non solo lo spettacolo ma un insieme di esperienze. Si parte dallo stare insieme e di percorrere un pezzo di strada. Venerdì 9 luglio, con partenza dal parco vittime del Covid in via Perosi dove è fissato il ritrovo alle ore 8 si percorrerà a piedi strada Viguzzolo per raggiungere l’azienda agricola Elilù. Giunti in strada Piccagallo pane e salame e poi la straordinaria Elisa che ci racconterà il cielo e le stelle. La partecipazione è libera, gratuita, senza necessità di prenotazione. Domenica 18 luglio, invece, inforcheremo la bicicletta alle 19 in piazza delle Erbe per raggiungere la cascina Montemarchesa di Claudia Bandiani. E li uno straordinario aperitivo nell’orto ci aspetterà per condividere la natura, lo spazio e il silenzio della nostra campagna. Anche in questo caso appuntamento libero!