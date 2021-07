L’anno educativo al nido d’infanzia Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare è terminato con una interessante mostra di fine anno, un momento dedicato ai genitori per conoscere il lungo e meraviglioso percorso, frutto delle esperienze vissute dai loro bambini e dalle loro bambine.



“Insieme alle colleghe, vogliamo ringraziare le famiglie – sottolinea la coordinatrice pedagogica Valentina Donzellini -, che in questo anno complicato hanno dimostrato affetto, comprensione e collaborazione. Un ringraziamento speciale all’Assessore Maria Elena Ardoino e a tutta l’Amministrazione comunale che da sempre riservano attenzione al servizio. Cogliamo l’occasione per informare le famiglie che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2021-2022. Giovedì 29 luglio dalle 17:30 alle 18:30 faremo un Open Day sarà possibile scoprire gli spazi e conoscere il progetto educativo del prossimo anno. Tutta l’equipe sarà disponibile per accogliere ogni richiesta, incertezza o approfondimento. È necessaria la prenotazione telefonando al numero +39 0183 417770″.



“Da parte mia e dell’Amministrazione comunale – afferma Maria Elena Ardoino – un grande ringraziamento a tutto lo staff del nido per l’eccellente lavoro che svolgono da anni e che auspichiamo continui anche in futuro. Questo è un servizio di valore per San Bartolomeo al Mare e per tutto il Golfo Dianese”.