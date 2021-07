Individuato un primo responsabile degli atti di vandalismo avvenuti a Bordighera nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi; come in altre occasioni, quindi, la professionalità della Polizia Municipale, il sistema di videosorveglianza e la collaborazione di molti cittadini che hanno inviato al Comando le immagini riprese con i propri smartphone hanno favorito le indagini in corso.

“Comprendo l’entusiasmo e la gioia, ma non possiamo tollerare episodi di questo genere né contro la città né contro i beni privati. Concentreremo le nostre risorse nella ricerca degli altri responsabili e nella prevenzione in vista della prossima finale e comunque per tutta la stagione estiva.” ha commentato il Sindaco Vittorio Ingenito. “Il mio ringraziamento va a tutti coloro che stanno collaborando alle indagini.”​