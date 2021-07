Con l’avvio delle attività estive, il Museo Civico del Lucus Bormani inaugura oggi 8 luglio alle ore 10:30 il laboratorio ludico-didattico “Giochiamo con la storia!”.

Il laboratorio, che ha per destinatario i bambini di età compresa tra i 7 ed i 12 anni, si pone l’obiettivo di far scoprire come trascorrevano il tempo libero i bambini nell’antica Roma, proponendo un viaggio dedicato ai giochi ed ai passatempi di epoca romana.

I ragazzi avranno così modo di cimentarsi in sfide e giochi di abilità di epoca romana nelle sale del museo, immergendosi nella storia del comprensorio dianese.

I laboratori si svolgeranno tutti i giovedì mattina a partire dalle ore 10:30.

Per la partecipazione ai laboratori è prevista una tariffa di 2,50 euro, è richiesta la prenotazione.

L’iniziativa è organizzata in stretta collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.