Un Consiglio comunale con molte, giustificate defezioni quello che si é svolto ieri sera, venerdì 30 luglio, a Tortona, ma che non era possibile procrastinare a causa di alcune norme di legge.

Era l’ultimo Consiglio Comunale prima della pausa di agosto, con sette punti all’ordine del giorno e ha visto assenti giustificati il Sindaco Federico Chiodi che si sta godendo una piccola meritata vacanza dopo oltre due anni di stress e continue tensioni dovute a una pandemia di cui tutti avremmo fatto volentieri a meno, in aggiunta a tutti i problemi che un primo cittadino ha. Assenti (e crediamo per lo stesso motivo) anche i Consiglieri Marcella Graziano, Lorenzo Bianchi e Giuseppe Cuniolo.



La seduta con il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Ferrari Cuniolo, che ha dato comunicazione adel prelievo di 12 mila euro dal fondo di riserva dell’ente deciso dalla Giunta comunale per finanziare eventi estivi. Nella variazione approvata al punto 5 il fondo di riserva è stato ripristinato.

Si é poi passati all’approvazione – all’unanimità – del verbale della seduta del 29 aprile.

Primo argomenti di spessore la verifica dello stato di attuazione dei programmi che è stata illustrata dal Vicesindaco Fabio Morreale: la Giunta Comunale aveva complessivamente attribuito 45 obiettivi, suddivisi in 13 obiettivi strategici di sistema che riguardano più settori, e 32 obiettivi strategici di settore (cioè che riguardano i singoli settori). Gli obiettivi strategici di sistema prevedono per il loro raggiungimento la collaborazione di più Dirigenti o Responsabili di Servizio e potranno essere definiti conclusi solo con la realizzazione di tutte le fasi da parte di ciascun soggetto interessato.

Per ciascun obiettivo sono indicati le risorse umane impiegate, le risorse finanziarie necessarie e gli indicatori di risultato. Alla data di verifica dello stato di attuazione dei programmi (30 giugno 2021) risultano terminati 5 obiettivi strategici di sistema e 3 obiettivi strategici di settore.

Cinque obiettivi non risultano invece in linea con la programmazione, principalmente a causa dell’emergenza Covid-19. Approvato con i voti favorevoli della maggioranza e contrari dei tre Consiglieri di minoranza presenti.



Altro punto in discussione la revisione del consuntivo 2020, per il quale l’assessore Acerbi ha spiegato che a seguito della rendicontazione del fondo per emergenza Covid e la riallocazione di alcune risorse (in particolare quelle destinate alle agevolazioni per la tariffa rifiuti dello scorso anno) risulta modificato il disavanzo che passa dal 1.743.000 euro approvato ad aprile all’attuale 2.268.059 (comunque sempre inferiore al disavanzo 2019 che era di circa 3.100.000 euro). La delibera é approvata con i voti favorevoli della maggioranza, astenuta l’opposizione.

Per quanto riguarda la variazione di assestamento del bilancio (quinto punto all’ordine del giorno) si prevede una diminuzione delle entrate di 98.900 euro per minor gettito IRPEF e IMU (in considerazione del momento di crisi economica dovuto alla pandemia), compensato dall’aumento in entrata della quota sociale dal fondo di solidarietà statale. I trasferimenti in entrata aumentano di 752.950 euro in gran parte dovuti ai 427.400 per le agevolazioni TARI riservati alle utenze non domestiche che hanno dovuto chiudere o hanno registrato un sensibile calo di fatturato causa Covid.

Sempre a proposito di Covid da segnalare altri 54.850 euro dal fondo di ristoro per i Comuni e 115 mila per progetti di solidarietà alimentare. Altri 60 mila sono arrivati per i centri estivi e 17.500 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per la valorizzazione del centro storico (che saranno impegnati per l’acquisto di “panchine fiorite”).

Inoltre aumenta di 60 mila euro la quota rimborso per la discarica e gli oneri di urbanizzazione con ulteriori 42 mila euro. In uscita si segnalano 73.200 euro per la manutenzione degli immobili comunali circa 84 mila euro per le scuole, 125 mila per i servizi all’infanzia e 45 mila per l’installazione del nuovo impianto semaforico alla frazione Rivalta Scrivia. Approvato con i voti favorevoli della maggioranza, astenuta l’opposizione.

Riconosciuto un debito fuori bilancio di 840 euro per un rimborso a seguito di un sinistro stradale in strada Cabannoni del 2019. Approvato con i voti favorevoli della maggioranza, astenuta l’opposizione.



La seduta é pubblica e si può vedere al link https://www.youtube.com/watch?v=PZlE19aDBQo