Prima della tradizionale chiusura estiva, la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati proporrà ancora divertenti e coinvolgenti iniziative ai bambini rimasti in città.

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è quello di mercoledì 4 agosto con la seconda parte di Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco, incontri a tema con laboratori e passeggiate, organizzate dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo.

Dopo aver scoperto tutti i misteri del suolo, ad agosto Anna Maria Bruno svelerà i misteri della Scatola magica: con partenza dalla zona dell’imbarcadero del Po, sarà proposta proprio un’attività di scoperta, attraverso l’indagine tattile, di materiali ed elementi naturali. Si stimolerà la capacità di immaginare di quale elemento si tratti e a seguire il suo ruolo e “posto” in natura. Appuntamento a partire dalle ore 17,00 per un massimo di 20 bambini accompagnati da un adulto con prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo l’evento si terrà nella Manica Lunga del Castello del Monferrato.

Il giorno dopo, giovedì 5 agosto, i volontari di Nati per Leggere presenteranno, sempre alle ore 17,00, Favole in vacanza, un viaggio spensierato per 20 bambini con accompagnatore nella Mani Lunga del Castello.

Ad agosto e settembre proseguiranno anche i sempre apprezzati laboratori creativi a cura della Biblioteca Luzzati: dopo gli appuntamenti del 7 e del 21 luglio, ci si ritroverà nella sede del Castello alle ore 16,00 di martedì 3 agosto e mercoledì 8 settembre. Numero massimo di partecipanti 7 con accompagnatori.

E per scoprire quale libro portarsi sotto l’ombrellone, nelle sale della Luzzati sono esposte le Favole di ieri e oggi, dove trovare il racconto giusto da gustarsi.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione, oltre all’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la distanza interpersonale. I contatti per dare la propria adesione sono: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.

Si ricorda infine che la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati chiuderà per il periodo estivo dal 9 al 23 agosto. Riapertura da martedì 24 con orario, fino alla fine del mese, dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.