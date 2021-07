Molte persone, probabilmente, criticheranno il Comune di Tortona perché a differenza di tanti altri centri (lo ha fatto persino Valenza che ha meno abitanti…), non ha sistemato un maxi schermo in piazza per fare in modo che tanta gente (senza mascherina) potesse vedere la finale degli Europei di calcio in programma questa sera, noi invece lo ringraziamo.

Grazie Sindaco Chiodi, perché a differenza di tanti altri tuoi colleghi hai avuto l’accortezza di aver compreso che comportamenti insensati, come assembramenti in vista della partita, sono deleteri, perché il vaccino come noto – anche in caso di due dosi – copre solo al 65% dal contagio della variante delta del virus.

E questo non lo diciamo noi, ma studi scientifici, malgrado molti colleghi ed esperti (forse per incentivare la vaccinazione) questo non lo dicano ma si limitino solo a sostenere che vaccinarsi “copre” contro la variante delta, senza evidenziare in quale percentuale.

E visto che – sempre secondo studi internazionali – sono sufficienti pochi secondi vicino a una persona infetta anche asintomatica, per prenderci il virus, é facile immaginare l’effetto devastante che potrebbe determinare il vedere insieme una partita di calcio – anche se all’aperto – dove la gente canta e urla e i droplets (goccioline d’acqua della saliva) e l’aerosol (aria che emettiamo da bocca e naso) possono infettare molto facilmente.

Sicuramente nelle prossime settimane pagheremo cari questi Europei in termini di diffusione del contagio, e il Sindaco di Tortona ha fatto bene nel cercare di evitarlo. Cosa che non hanno avuto il coraggio di fare molti suoi colleghi, forse insensibili al problema o per timore di perdere consensi.

Vero che con due dosi di vaccino, comunque, si attenuano effetti, sintomi ed ospedalizzazione, ma ricordiamoci che – sempre secondo studi internazionali – la metà dei contagiati da Coivid-19 (con sintomi o meno) riportano gravi cicatrici ai polmoni che non sappiamo quali effetti potranno avere sul nostro organismo in futuro, così come non conosciamo gli effetti che potrà avere il Covid (anche sugli asintomatici) per quanto riguarda il futuro sviluppo di malattie cardiache o neurologiche.

E questo non lo scrive un semplice direttore di giornale di provincia ma é sufficiente fare una piccola ricerca su internet per rendersene conto.

Per tutti questi motivi ringraziamo ancora una volta il Sindaco di Tortona per la grande responsabilità e buon senso dimostrati in questa occasione: grazie Federico!

Angelo Bottiroli