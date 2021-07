In attesa del possibile arrivo della “Variante Delta” del Covid prevista a fine agosto (ma si spera davvero di no anche se la Gran Bretagna insegna) visto che il vaccino non preserva totalmente dal contagio di questa variante, i dati sulla diffusione del contagio di ieri, venerdì 2 luglio, a Tortona, erano davvero incoraggianti.

Erano soltanto tre, infatti, le persone residenti in città che risultavano positive al Covid-19 (-1 rispetto a lunedì scorso); in ospedale si trovavano ricoverati 2 pazienti positivi al Covid (+1), entrambi in terapia intensiva.

Sarebbe bello poter avere sempre questi dati, ma purtroppo é sufficiente documentarsi un po’ su internet, per capire che forse siamo destinati ad avere questi numeri bassi ancora per poco: gli oltre 20 mila nuovi contagi al giorno che la Gran Bretagna sta avendo, malgrado abbia vaccinato più di tutti i propri abitanti, sono evidenti e visto che in queste settimane milioni di persone andranno in vacanza a contatto l’uno con l’altro senza alcuna protezione o accortezza forti del vaccino (che non compre al 100% dal contagio con o senza sintomi) o convinti di aver sconfitto il virus, prepariamoci ad un possibile nuovo autunno pieno di problemi.

Naturalmente in cuor nostro speriamo di sbagliarci, ma gli esempi che abbiamo di fronte e la logica lasciano poco spazio alla speranza…