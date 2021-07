Saldi di una notte di mezza estate è il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione Spendoacasale che, nella prima settimana di prezzi ribassati, ha invitato i negozi a rimanere aperti sabato prossimo, 10 luglio, fino alle 23,30.

«Un’iniziativa particolarmente importante a cui abbiamo concesso volentieri il patrocinio – ha sottolineato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – Quest’anno i saldi hanno un valore ancora più importante per i nostri negozi, così duramente colpiti dall’emergenza sanitaria: per questo, come Comune, abbiamo voluto ancora una volta essere al loro fianco e supportarli in questa ripartenza».

Chi passeggerà per le vie della città o parteciperà ai molti eventi in programma in calendario, come quelli di Esco – Estate a Corte (www.comune.casale-monferrato.al.it/esco2021), potrà così approfittare per scoprire le molte offerte dei negozi di Casale Monferrato durante tutta la serata di sabato 10 luglio.