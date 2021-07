Diano Castello. La rassegna operistica “Sorrisi lirici a Diano Castello” – Memorial Enzo Dara, giunge alla sua sesta edizione. Sabato 10 luglio alle 21.00 andrà in scena lo spettacolo-concerto “Tra basso e baritono… duetti buffi vietati ai tenori.

Protagonisti della serata saranno il basso Nicholas Tagliatini ed il baritono Giorgio Valerio.

Il maestro Alberto Perfetti accompagnerà gli artisti al pianoforte e l’attore Jacopo Marchisio accompagnerà il pubblico alla scoperta di queste divertentissime e rare pagine musicali di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro Concordia di Diano Castello.

L’ingresso alla serata sarà gratuito, ma per motivi legati alle restrizioni COVID, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Si potrà prenotare via whatsapp (3771330891) o via mail (sorrisilirici@gmail.com)

Evento realizzato dal Comune di Diano Castello.