“Alichin di Malebolge” è uno spettacolo realizzato per il festival “Dante2021” , nell’ambito delle celebrazioni Dantesche a Ravenna.

Sabato 3 luglio il cortile dell’Annunziata ospiterà Enrico Bonavera con uno spettacolo scoppiettante “ Alichin di Malebolge” . Racconto tragicomico delle peripezie di Alichin un diavolo che, inseguendo Dante e Virgilio – a suo dire colpevoli di aver fatto cadere lui e il suo compagno Calcabrina nella pece bollente – finisce fuori dall’inferno e si perde nel mondo dei vivi. Bonavera nelle vesti di questo “povero diavolo”, furioso, ingenuo, stralunato, e pasticcione, si diverte a giocare con la fantasia nel mondo della Commedia dantesca, in un viaggio esistenziale pieno di avventure paradossali, comicità ma anche di tanta poesia.