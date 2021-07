I Carabinieri della Stazione di Imperia sono riusciti a individuare il soggetto che nel tardo

pomeriggio del 29 giugno, a seguito di un alterco originato da dissidi legati ad una mancata

precedenza stradale, aveva minacciato con una pistola due operai addetti alla raccolta rifiuti.

I due malcapitati, impauriti ed in evidente stato di apprensione, hanno chiesto aiuto ai Carabinieri,

raccontando la brutta esperienza che li aveva visti coinvolti: a seguito di un diverbio, un uomo era

sceso dalla propria autovettura brandendo una pistola e, avvicinatosi al loro autocarro, aveva

puntato l’arma alla testa di uno di loro.

Di fronte a tale azione, l’autista riusciva a riprendere la marcia con il furgoncino, raggiungendo

immediatamente la caserma dei Carabinieri di Viale Giacomo Matteotti.

Gli elementi che i due minacciati erano in grado di riferire hanno permesso solo di conoscere il colore

della macchina, ragion per cui i Carabinieri della Stazione di Imperia hanno avviato una certosina

ricerca, scorrendo immediatamente le immagini della videosorveglianza cittadina e acquisendo

informazioni attraverso i servizi di controllo del territorio.

Intorno alla mezzanotte l’autovettura in questione è stata individuata, risalendo di conseguenza al

proprietario.

Nella notte, i militari della richiamata Stazione, della Sezione Operativa e della Radiomobile della

Compagnia di Imperia – acquisita un’adeguata cornice di sicurezza atteso il riferito possesso

dell’arma – hanno eseguito una perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire una pistola

semiautomatica, rivelatasi “scacciacani” modificata e priva del tappo rosso all’interno del cassetto

della camera da letto, fedele riproduzione della Beretta mod. 92 in dotazione alle Forze Armate e di

polizia.

Il possessore, un 43 enne di nazionalità straniera e regolare, è stato denunciato in stato di libertà alla

Procura della Repubblica di Imperia poiché indiziato di minaccia aggravata