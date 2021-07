Non ci siamo, così non va. Il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, aveva avvertito la popolazione che il pericolo é dietro l’angolo e noi lo avevamo scritto in Questo articolo, pubblicato sabato in base ai dati di venerdì che nel frattempo sono passati da 8 agli attuali 18, come potete vedere dalla tabella in alto.

Un aumento notevole che fa schizzare Tortona al primo posto fra le maggiori città della provincia come numero di positivi in rapporto alla popolazione.

Purtroppo questo aumento diffuso che si registra non solo a Tortona ma in quasi tutto il mondo occidentale é anche da attribuire ad un’informazione non proprio corretta, data alla popolazione, che facendo il vaccino si é convinta di essere immune al virus, ma purtroppo non é così.

Anche con due dosi di vaccino Pfizer, infatti, la “copertura” contro la variante Delta é soltanto del 64% per cui una persona su tre potrà infettarsi. Percentuale che a quanto pare scende se si é stati vaccinati con Astrazeneca.

Vero che i sintomi sono molto più contenuti e spesso contrarre il virus non comporta una spedalizzazione ma, come attesta uno studio della Gran Bretagna, l’85% di chi ha contratto il virus (asintomatici o meno) soffre di problemi cognitivi e neurologici, dalla perdita di memoria alla mente offuscata, per cui é bene cercare di non prenderlo.

Anche con due dosi di vaccino, quindi, cerchiamo sempre di stare all’erta perché il rischio di contrarre la variante Delta é dietro l’angolo e siamo coperti solo al 64%.