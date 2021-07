Il 12 luglio, i carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno dato esecuzione ad

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Imperia nei confronti di un

pluripregiudicato 37enne e della consorte 36enne, entrambi residenti a Perinaldo, ritenuti

responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I provvedimenti restrittivi scaturiscono dai risultati di una meticolosa attività d’indagine avviata

nell’ottobre del 2019 dai militari del Nucleo Operativo di Bordighera e della Stazione di Perinaldo,

che ha permesso di dimostrare come i due coniugi gestissero una fiorente attività di spaccio di

cocaina e hashish oltre che nel comune di Perinaldo anche in quelli di Camporosso, San Biagio

della Cima, Soldano e Vallecrosia. Nel corso delle indagini è stata documentata la cessione di oltre

200 dosi di sostanze narcotiche, che gli assuntori acquistavano preso l’abitazione degli arrestati, ma

che talvolta venivano anche recapitate a domicilio. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale

di Sanremo, mentre la donna a quella di Genova Pontedecimo a disposizione dell’Autorità

Giudiziaria. L’importante risultato operativo è giunto soprattutto grazie al lavoro svolto dalla

Stazione Carabinieri di Perinaldo. Le Stazione Carabinieri rappresentano il primo anello

dell’organizzazione territoriale dell’Arma e costituiscono una risorsa operativa imprescindibile nel

quadro delle attività volte a garantire la sicurezza dei cittadini. Il ruolo delle Stazioni e dei suoi

comandanti si sostanzia in un rapporto di conoscenza diretta del cittadino e come in questo caso è

stata indispensabile la conoscenza che i carabinieri locali avevano degli indagati e delle loro

abitudini, così come è stato altrettanto importante monitorare in maniera discreta i soggetti che si

recavano ad acquistare stupefacenti nella piccola località collinare di Perinaldo.

Il compito primario delle Stazioni è quello di proteggere, ascoltare, suggerire, informare, offrire una

presenza vigile e rassicurante attraverso il contatto quotidiano con la gente, con l’obiettivo di

“penetrare” il territorio ed ottenere un ritorno positivo in termini di collaborazione da parte della

collettività, di cui devono costituire un punto di riferimento.