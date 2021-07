Ah, ma allora esiste un Ufficio Comunicazione dell’ASL di Alessandria, che quando vuole si ricorda le email dei giornalisti, soprattutto quando si tratta di inaugurazioni!

E’ questa la prima considerazione che abbiamo avuto leggendo l’email delle 14,26 di oggi, venerdì 2 luglio, proveniente dalla SSA Comunicazione URP Formazione Settore Comunicazione dell’ASL di Alessandria.

Naturalmente non era qualcosa che riguardava il Centro Vaccinazioni che oggi riprende ad essere utilizzato dai Medici di Famiglia, come abbiamo scritto ieri in QUESTO ARTICOLO, un intervento che chiude polemiche e proteste sulle quali l’ASL non é mai intervenuta, ma l’email dell ASL AL era per l’ennesima inaugurazione dei lavori per la realizzazione della Fisiatria-Riabilitazione, il “nuovo” reparto dell’ospedale di Tortona.

L’invito, su carta intestata dell’ASL AL recita così:

INAUGURAZIONE DEI LAVORI PER LA NUOVA RIABILITAZIONE DELL’OSPEDALE OSPEDALE “SS ANTONIO E MARGHERITA”

Lunedì 5 luglio 2021, alle ore (non abbiamo indicato l’ora perché riservata ai giornalisti) Il Direttore Generale ASL AL Luigi Vercellino e il Sindaco di Tortona Federico Chiodi invitano la stampa all’inaugurazione dei lavori per la realizzazione della nuova riabilitazione dell’Ospedale “SS Antonio e Margherita” di Tortona. L’evento avrà luogo lunedì 5 luglio 2021, presso l’Ospedale “SS Antonio e Margherita”, Via XX Settembre. Sarà presente il Senatore Rossana Boldi.

“Ah, l’ennesima inaugurazione dei lavori di Fisiatria per l’ospedale di Tortona!” Abbiamo pensato.

Ma non erano già stati inaugurati? Così abbiamo compiuto una semplice operazione sul “cerca” di Oggi Cronaca (colonna di destra del giornale) abbiamo scritto “Fisiatria Tortona” e digitando invio ci sono apparsi tutti gli articoli pubblicati sul giornale negli ultimi 10 anni, fra cui anche l’inaugurazione dei lavori per il reparto di fisiatria che risale al 2019 e trovate al link https://www.oggicronaca.it/2019/05/fisiatria-a-tortona-pronta-forse-fra-due-anni-ecco-come-sara-il-nuovo-reparto-dellospedale-illustrato-in-campagna-elettorale/ ad opera del presidente della Regione Chiamparino.

Ma il bello di tutta questa vicenda appare nell’ articolo del 2018 https://www.oggicronaca.it/2018/10/da-7-anni-promettono-al-fisiatria-allospedale-di-tortona-forse-ma-molto-forse-se-ne-parlera-nel-2019/ dove scrivevano che della fisiatria si parlava già nel 2011, cioé 10 anni fa, con una foto che merita di essere vista.

Vi invitiamo a leggere tutti gli articoli che riguardano la fisiatria fra cui quello sui 350 mila euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona https://www.oggicronaca.it/2017/04/la-fondazione-cassa-risparmio-tortona-stanziera-350-mila-futuro-reparto-fisiatria-dellospedale-cittadino/.

Trovate tutti gli articoli sulla Fisiatria al link https://www.oggicronaca.it/page/1/?s=fisiatria+tortona.

Come Giornalisti seri, siamo stanchi di sentirci dire le stesse cose da due lustri, siamo stanchi di promesse mai mantenute da tutte le Amministrazioni Regionali che si sono susseguite in questi anni. Se questa sarà diversa dalle altre lo vedremo alla fine, ma oggi non ci va di sentirci presi in giro ancora una volta e per questo NON PARTECIPEREMO ALL’ENNESIMA INAUGURAZIONE DEI LAVORI DI FISIATRIA DELL’OSPEDALE DI TORTONA.

Capiamo il Sindaco di Tortona che ovviamente come primo rappresentate delle istituzioni dovrà per forza essere presente, ma vista la situazione, pensiamo che crederà nel nuovo reparto di Riabilitazione solo quando lo vedrà ultimato sotto i suoi occhi.

D’altro canto il suo parere in merito a tutta questa vicenda, Federico Chiodi, lo aveva già espresso nel 2019 in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2019/05/il-centro-destra-a-tortona-fisiatria-promessa-mai-mantenuta-riciclata-per-la-campagna-elettorale/.

Chiodi, quindi non potrà esimersi dal partecipare, ma noi sì. Lo facciamo in segno di protesta perché il giornalismo e l’informazione sono una cosa seria!

Spiace che altri colleghi non la pensino come come noi e lunedì saranno lì, presenti in ospedale, a sentirsi dire per l’ennesima volta che inizieranno i lavori e loro giù a scrivere quello che diranno presidenti di istituzioni, politici ed esponenti vari.

Cari colleghi, questo per me non é giornalismo: é essere registratori delle parole altrui. Noi non ci stiamo, perché riteniamo l’Informazione qualcosa di diverso.

Quando i lavori della Fisiatria saranno conclusi e ci sarà la vera inaugurazione allora saremo presenti. Lunedì no, ci sentiremmo presi per i fondelli per l’ennesima volta, e questo, francamente non ci piace.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca