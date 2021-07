Nuove disposizioni per effettuare i prelievi con l’accesso diretto al Poliambulatorio Gardella dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Al fine di gestire al meglio gli accessi ed evitare così lunghe file di attesa, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 7.30, potranno effettuare i prelievi ordinari e prioritari (da eseguire entro le ore 8.30) solo 25 persone che si recano presso la struttura senza aver prenotato la prestazione tramite ZeroCoda. Per chi invece usufruisce di questa opportunità, potrà selezionare la fascia oraria in cui effettuare il prelievo in fase di prenotazione dell’esame. Si ricorda infatti che ZeroCoda è un servizio introdotto con successo lo scorso anno che permette di prenotare, in pochi e semplici passaggi, i prelievi e i tamponi uretrali saltando la fila.

Per utilizzare Zerocoda è sufficiente:

• registrarsi al link: https://prenota.zerocoda.it/ oppure tramite app: Zerocoda

• selezionare il presidio: AO Alessandria – Poliambulatorio Gardella

• selezionare il servizio da effettuare

• scegliere la data e l’ora dell’appuntamento.

Dopo pochi secondi, il paziente riceverà un SMS e/o una mail di conferma con il numero della prenotazione. Il paziente dovrà presentarsi munito di questo numero identificativo circa 5 minuti prima dell’orario dell’appuntamento. La prenotazione potrà essere effettuata dal paziente stesso oppure da altro utente. Tutte le informazioni sono presenti sul sito https://prenota.zerocoda.it/

È stata inoltre introdotta la possibilità di effettuare sempre al Poliambulatorio Gardella anche i prelievi urgenti (impegnativa con priorità U) dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.00.

Tutte le informazioni sugli orari e sulle prestazioni disponibili si trovano sul sito dell’Ospedale di Alessandria: https://www.ospedale.al.it/visite-ambulatoriali-esami/ .