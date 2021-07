Parte domani sera, venerdì 16 luglio, il programma “Shop & …”, prima di tre serate ovadesi in cui filo conduttore è lo shopping, che sarà arricchito da iniziative di animazione, grazie all’organizzazione della Confcommercio provinciale in collaborazione con il Comune di Ovada, l’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, Visit Ovada e Gran Monferrato.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere e supportare il comparto commerciale e turistico, dopo il lungo periodo di restrizioni, rendendo maggiormente attrattiva la città e stimolando il desiderio delle persone di trascorrere tempo all’aperto offrendo un programma di iniziative che possano segnare, anche simbolicamente, l’avvio della stagione della ripartenza.

Venerdì 16 luglio la serata è “Shop & Click”, in cui protagoniste saranno le immagini: nelle attività aderenti, Accessoriando, Bar San Domenico di Francesca, Belli e riBelli, Caffè Torino, Carlevaro Confezioni, CentroSport, Cucchi Pelletteria, Gelateria Lung’Orba, Ginger, La Bottega della Piada, L’Antica Farinata – Il Locale, Rosaperla, Via Maestra Piccola Gelateria Artigianale, e presso i principali monumenti cittadini saranno disponibili le speciali cornici personalizzate con cui clienti e, in generale, tutti coloro che saranno ad Ovada potranno realizzare selfie e scatti fotografici da pubblicare sui social network per condividere momenti di svago, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli previsti in tema di contenimento del contagio da Covid-19, ed esprimere così l’entusiasmo per la ripartenza promuovendo, al contempo, le eccellenze architettoniche, storiche ed artistiche locali.

Lo start sarà alle 18 con inaugurazione nel cortile dell’Enoteca.

Durante le tre serate ci saranno negozi aperti e musica nei locali cittadini.

Venerdì 23 luglio, invece, con “Shop & Draw”, sarà protagonista l’arte, in particolare l’illustrazione, con Lele Gastini: si inaugurerà infatti la mostra diffusa con le opere dell’artista alessandrino che verranno esposte nelle attività commerciali ovadesi fino al 31 luglio e, presso il cortile dell’Enoteca, ci sarà una performance live, in cui a partire dalle 19, l’illustratore creerà un’opera che verrà successivamente donata alla Città.

L’ultima serata, venerdì 30 luglio, vedrà protagonista l’enogastronomia con “Shop & Taste”: tornerà la rassegna di degustazioni “Mangè d’Uò” di piatti tipici a cura dei ristoratori cittadini, sempre con i negozi aperti e la musica di intrattenimento.