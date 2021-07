Dopo la pausa forzata dello scorso anno, dovuta alla pandemia, quest’anno LILT Alessandria ha voluto nuovamente organizzare il tradizionale concerto estivo di Borgoratto, sperando di regalare qualche ora di spensieratezza a quanti la seguono e ai suoi numerosi sostenitori.

Protagonista del concerto sarà Maurizio Vandelli che si esibirà con i Beggar’s Farm di Franco Taulino. L’appuntamento è per venerdì 30 luglio a Borgoratto. Dalle 19.30 sarà possibile cenare presso lo stand gastronomico organizzato dalla Pro Loco di Borgoratto: menù fisso con agnolotti casalinghi, galletto alla brace e patatine fritte, alle 21.30 inizio concerto.

L’incasso della serata sarà interamente devoluto a LILT per sostenere le attività di ricerca e prevenzione oncologica sul territorio provinciale.

La presidentessa della LILT, dott.sa Liebener, ringrazia per la collaborazione il Comune di Borgoratto, il Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria, l’Associazione Progetto Musica Maestro Franco Taulino e i Beggar’s Farm.

Il sindaco Simone Bigotti si dichiara felice di poter ripartire dopo un anno e mezzo di stop e soprattutto di ripartire con un evento benefico che da anni è un fiore all’occhiello per il paese di Borgoratto.

“Ripartire da qui e da questo evento vale doppio perché oltre al piacere di poter organizzare un evento di pregio dopo oltre un anno e mezzo, si organizza un evento per sostenere un’associazione come la LILT che sostiene progetti importanti per tutti noi in un momento difficile come questo che ha visto purtroppo trascurati i malati oncologici a causa della pandemia.”

Il Presidente della Pro Loco Gianni Cacciabue è molto soddisfatto di questa iniziativa, “La Pro Loco di Borgoratto ha, da sempre, contribuito con eventi e manifestazioni per raccolta fondi a favore della LILT, dell’Ospedale e di altre associazioni e siamo felici di ripartire dando questo segnale importante. Non ci siamo mai tirati indietro e non lo facciamo men che meno ora, questo è il nuovo inizio e speriamo che il pubblico sia numeroso. Abbiamo già in calendario la Sagra della Fassona dal 20 al 22 Agosto e, nel rispetto delle regole previste, intendiamo svolgerla certamente.”

Per poter cenare e assistere al concerto non è obbligatoria ma è consigliata la prenotazione visto che i posti sono limitati.

Menù fisso a 20 Euro o possibilità di prendere piatti separati, concerto con biglietto unico a 10 Euro

Possibilità di riservare posti a sedere numerati telefonando ai numeri 0131-1852294 o 335-5346152.

FOTO PUBBLICA TRATTA DAL PROFILO FB DI VANDELLI