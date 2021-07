Iseri 17 circa una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Acqui Terme, unitamente all’autoscala ed al carro con telo gonfiabile da salvataggio della sede centrale, hanno effettuato un intervento per soccorso a persona presso Piazza Italia in Acqui Terme.

Sul posto si soccorreva un ragazzo di 17 anni di nazionalità statunitense che si era arrampicato, probabilmente per gioco, su di un pino di circa 15 metri di altezza non riuscendo più a ritornare a terra. Il personale VVF con manovre di derivazione alpinistica riusciva a raggiungere il malcapitato, vistosamente spaventato e a calarlo in sicurezza a terra.

Sul posto era presente anche personale del soccorso sanitario e dei Carabinieri.