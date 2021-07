Ad oggi, secondo le ultime promesse fatte nel 2019, ed esattamente in primavera, avrebbe già dovuto essere in funzione con 20 posti letto, 4 fisiatri, oltre al personale infermieristico, i fisioterapisti, un terapista occupazionale e un logopedista.

Ci riferiamo ovviamente al nuovo reparto di Fisiatria-Riabilitazione presso l’ospedale di Tortona, di cui si parla esattamente dal 2011 cioé ben 10 anni fa, e la foto in alto testimonia, invece, la situazione in cui si trova ancora il futuro reparto di Fisiatria, dopo tante inutili promesse, cioé in alto mare.

Un’immagine pubblica scattata dal Comune di Tortona e pubblicata sulla pagina Social del Municipio, durante l’ennesima “inaugurazione dei lavori” avvenuta in pompa magna, nella giornata di ieri, lunedì 5 luglio, alla presenza del nuovo Direttore generale dell’ASL e di numerosi politici.

Inaugurazione alla quale – immaginiamo – avranno partecipato anche diversi colleghi. Noi no.

Per coerenza, come abbiamo scritto in questo articolo, non ci siamo fatti vedere e siamo stati alla larga, perché riteniamo la salute dei cittadini una cosa seria e non ci piace essere complici di ennesime parole e promesse come in passato. Non ci piace dare voce all’ennesima “inaugurazione dei lavori” che chissà se e quando mai continueranno e saranno ultimati.

Quando saranno finiti, il reparto di Fisiatria sarà funzionate e verrà ufficialmente inaugurato, allora saremo là, presenti, e daremo a Cesare ciò che é di Cesare, cioé il giusto riconoscimento a chi li avrà conclusi.

Oggi no, oggi certe promesse non valgono più: i cittadini sono stati presi in giro troppe volte sull’ospedale di Tortona e noi, perdonateci, ma abbiamo ancora una certa coerenza e una certa dignità.

E d’altro canto cosa servono eventi come quello di ieri, quando il Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona é ancora chiuso e chissà mai se, e quando, riaprirà?

Ma non sarebbe stato meglio che l’ASL di Alessandria, invece che “inaugurare” per l’ennesima volta i lavori della Fisiatria avesse riaperto il Pronto Soccorso evitando così alla persone, in caso di urgenza, di fare decine di km a Voghera e Novi Ligure, nella speranza di arrivare a un Pronto Soccorso prima che il malato possa morire? Molto spesso, infatti, la differenza tra salvare una vita e perderla é questione di minuti!

Queste a nostro avviso sono le priorità dei cittadini! Non l’ennesima “inaugurazione” dei lavori della Fisiatria!

Quando riaprirà il Pronto Soccorso di Tortona? C’è chi dice a Settembre, ma se per allora i contagi avranno un’impennata a causa della variate Delta – come prevedibile – siamo certi che riaprirà veramente? Oppure l’ospedale di Tortona per la terza volta verrà adibito a Covid hospital e il Pronto Soccorso rimarrà ancora chiuso?

Queste sono le domane alle quali ci piacerebbe che Asl e Regione dessero una risposta, invece che organizzare l’ennesima “inaugurazione” dei lavori della Fisiatria!

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca