L’ Accademia San Matteo di Tortona ancora una volta a Sale, venerdì 2 luglio, nella bellissima Chiesa di Santa Maria, per un concerto di musica classica, per violino e pianoforte, dei maestri Maurizio Cadossi e Giorgio Vercillo, entrambi docenti di corsi ordinari e masterclass presso l’ Accademia San Matteo.

Programma impegnativo per un concerto d’ eccezione: due sonate, di Mozart e Schubert, nella prima parte e nella seconda parte la Piccola Sonata di Perosi e un Corale di don Paolo Padrini, quest’ ultimo presente alla serata. Il dott. Angelo Chiesa, presidente del comitato Amici di Santa Maria, ha ringraziato il numeroso pubblico presente alla serata, l’ ultima della rassegna musicale organizzata nella Chiesa di Santa Maria, ricordando l’ ultimo evento teatrale di Lucilla Giagnoni del 10 luglio, e la Prof. ssa Daniela Menditto ha ringraziato il comitato per la proficua collaborazione artistica instauratasi con l’ Accademia San Matteo di Tortona e il Comune di Sale per il sostegno alle iniziative musicali della scuola tortonese nel paese.



Nelle foto di Luigi Bloise : Daniela Menditto, Maurizio Cadossi e Giorgio Vercillo.