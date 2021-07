La 5:30 è una importante iniziativa che si svolge in tutta Italia. Promuove un sano stile di vita attraverso il movimento, il buon cibo, la cultura e l’arte. Consiste nel percorrere camminando o correndo 5,3 km alle 5:30 del mattino.

Tutti vestiranno la nuova maglia edizione 2021 una maglia dalla grafica accattivante disegnata appositamente per Tortona. NEVER GIVE UP è il messaggio che si vuole trasmettere.

“Abbiamo deciso di comunicare il messaggio a non mollare mai. Qualsiasi avversità, qualsiasi problema che la vita ci pone davanti abbiamo le forze per reagire. Noi che facciamo sport sappiamo cosa vuol dire fatica per raggiungere un obiettivo, sappiamo anche che ognuno di noi, nel suo piccolo, è un guerriero e vogliamo passare questa carica di entusiasmo” comunica Claudio Robbiano il nuovo presidente dell’associazione sportiva Azalai.

Questa volta Azalai che da sempre organizza eventi per la promozione del territorio, con la collaborazione di Arena Derthona e Errea Play Tortona, ha sentito l’esigenza di trasmettere un messaggio di ottimismo a proseguire con forza. Ma le novità non sono finite qui.

“Un altro grande pensiero lo dedichiamo alle donne che hanno subìto o che subiscono violenza. Cercate nel disegno un volto di donna, sarà lei quest’anno la nostra vera protagonista!” parole di Katia Figini, una delle atlete di punta in Azalai che da sempre porta avanti i diritti delle donne utilizzando come mezzo di comunicazione proprio la corsa.

Il ricavato sarà utilizzato per migliorare la città di Tortona. Con l’edizione passata è stato possibile acquistare un defibrillatore e metterlo a disposizione in Piazza del Duomo rendendola “zona cardioprotetta”. L’appuntamento è il 9 luglio in Piazza Malaspina con partenza alle 5 e 30 del mattino per un percorso che attraverserà tutta tortona.

Partecipare all’evento è facilissimo: basta acquistare la maglia nei punti vendita dedicati al costo di 8 euro, puntare la sveglia la mattina del 9 luglio, fare tante belle foto da pubblicare sulla pagina Facebook di Azalai inserendo #NeverGIVEUP, divertirsi e fare un po’ di attività fisica per stare bene.

I Punti vendita:

Cantieri Sportivi Via Emilia 148, Tortona • Latteria Vigoni Via Emilia, 1 Tortona • Ottica Ottobelli Via Emilia, 40/42 Tortona • Cartoleria Graffetta Via Emilia 22, Tortona • Edicola in Piazza Duomo, Tortona • Poolbar c/po piscina di Tortona.

Ufficio Stampa Azalai a.s.d.