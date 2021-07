Nel pomeriggio odierno, personale dipendente, appartenente alla Squadra di Polizia Amministrativa, provvedeva a notificare al titolare del locale pubblico Zogra, avente sede in Corso Roma al civico 23, il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande relativa all’esercizio suddetto, per la durata di giorni trenta, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Tale intervento si è reso necessario a seguito di una serie di episodi di turbamento della sicurezza pubblica, di controlli che documentavano la presenza continua nel locale di soggetti pregiudicati, in special modo per reati verso la persona, di episodi di reato posti in essere dal personale dipendente del locale e di reati avvenuti o comunque iniziati all’interno del locale stesso da parte di avventori.

In particolare nella notte del 18.07.2021 personale della Questura di Alessandria, unitamente a un equipaggio della Polizia Locale di Alessandria e dell’Arma dei Carabinieri, tutti comandati in un apposito servizio straordinario di controllo del territorio, interveniva presso il citato ZOGRA per una violenta lite (iniziata all’interno del locale e poi proseguita all’esterno) tra un gruppo di avventori di etnia nordafricana e alcuni cittadini di etnia sudamericana, in conseguenza della quale due persone necessitavano di accompagnamento in ambulanza al locale Pronto Soccorso per le ferite riportate nella violenta colluttazione. Due soggetti venivano deferiti per il reato di lesioni aggravate.

In data 15.06.2021, personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Alessandria era dovuto intervenire presso lo stesso bar, da cui il titolare e un dipendente avevano allontanato a forza un gruppo di ragazzi già ebbri, uno dei quali presentava una ferita alla nuca procuratasi perdendo l’equilibrio e rovinando su un tavolino.

Durante un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato da personale della Questura e della Polizia Locale, in data 12.02.2021 presso lo stesso esercizio è stata accertata la somministrazione di bevande superalcoliche a persone minori di anni 18; analogamente in data 21.12.2020, il Comando della Polizia Locale, riceveva querela di un padre, nei confronti dei titolari del Bar Zogra, riguardo alla somministrazione alla figlia quattordicenne di superalcolici, fatto che causava nella minore un’intossicazione acuta da alcol.

In data 26.02.2021 durante un servizio di controllo effettuato dalla Squadra Amministrativa della Questura di Alessandria si accertava che all’interno del suddetto locale si stava realizzando una festa di compleanno, in palese violazione delle restrizioni, allora imposte, dalla normativa anticovid.

A prescindere da tali puntali episodi, successivi controlli effettuati nell’ultimo periodo hanno accertato il fatto che il locale oggetto di chiusura temporanea è frequentato da soggetti aventi pregiudizi di polizia, specialmente riguardanti reati contro la persona (lesioni, rissa), il patrimonio (furto) ed in materia di stupefacenti.

Si rappresenta altresì che nel corso dell’ultimo intervento del 18 luglio, tra i soggetti indagati si segnala un cittadino argentino non nuovo ad episodi di lesione, aggressione e rissa avvenuti in altre cittadine italiane. Alla luce di questi episodi e della personalità decisamente pericolosa del soggetto, allo stesso il Questore, a mezzo della locale Divisione Anticrimine, applicava il divieto di accesso al bar Zogra e a tutti i locali del centro cittadino per la durata di due anni (c.d. DASPO Urbano).

Ufficio stampa Questura di Alessandria