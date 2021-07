La segnalazione arriva da una lettrice di Tortona ma crediamo sia comune a molte altre città.

“Da quando é stata cambiata la raccolta dei rifiuti e hanno tolto i cassonetti dalla sede stradale o almeno quelli che ci sono sono chiusi a chiave perché l’utenza é diventata privata e non é più pubblica – dice – nasce un problema per quanto riguarda le deiezioni dei cani. A Tortona, mi risulta che non siano stati aumentati i cestini dei rifiuti per cui devo fare chilometri senza trovarne uno con gli escrementi del cane in mano ancora caldi.”

La cosa ovviamente non é piacevole, per cui una domanda e un suggerimento: “Non sarebbe il caso – conclude la lettrice – cercare di aumentare i cestini in città magari mettendoli anche con la differenziata?”