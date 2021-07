Il 22 luglio dalle 21, presso la tenuta Il Castello di Montegioco (AL), si terrà il concerto “La Musica è pericolosa” di Nicola Piovani, con il maestro, premio Oscar 1999 per le musiche del film ‘La Vita è Bella’ e la sua orchestra.

“E’ un’occasione unica per il territorio, un concerto che resterà nei cuori e nei ricordi dei partecipanti, e che risuonerà per le nostre Valli” – ha detto Raffaello Basiglio, capodelegazione del Fai Giovani Tortona che ha organizzato la manifestazione. “Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che, mi fa piacere sottolineare con orgoglio, è sponsor unico dell’evento con il Maestro Piovani”.

“Il 22 luglio sarà anche l’occasione per una presentazione ufficiale della nostra delegazione e per dare il via alla serie di concerti e appuntamenti teatrali che inizierà da settembre con la rassegna Dilegua Notte che abbiamo ideato insieme al Maestro Umberto Battegazzore” ha continuato Basiglio.

La manifestazione è organizzata nel giardino del Castello di Montegioco e prenderà il via alle 21. Già dalle 19.30 sarà possibile degustare prodotti enogastronomici locali, grazie alla presenza di stand di prodotti organizzata dall’Agnolotto di Tortona. Nel pomeriggio, come da tradizione del FAI, saranno aperte visite guidate al Castello, alle sue stanze, ai suoi arredi e alla sua ricca collezione artistica. L’intera manifestazione, il concerto e le visite saranno svolte secondo le prescrizioni anti-covid19.

Prenotazioni online sul sito del Fai (faiprenotazioni.fondoambiente.it) e presso la biglietteria di Palazzo Guidobono a Tortona.

Nicola Piovani

‘La Musica è Pericolosa’

Il concerto é un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

Dilegua Notte

Rassegna musicale delle Valli Curone, Grue e Ossona. Il titolo della rassegna nasce dal “Nessun dorma” della Turandot di Puccini ed é particolarmente significativo perché vuole porsi come un incitamento al risveglio del nostro territorio dopo il periodo buio del Covid. La rassegna proseguirà tra la fine di agosto e settembre con una proposta di due opere liriche in costume, una serie di spettacoli teatrali e alcuni concerti.