Presso il Teatro Alessandrino, il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Stefano Allasia, i Vicepresidenti Francesco Graglia e Mauro Salizzoni, gli Assessori Regionali Vittoria Poggio e Marco Protopapa, i Consiglieri Regionali Giovanni Battista Poggio e Domenico Ravetti, hanno consegnato a tutti i Comuni della Provincia di Alessandria il “drapò”, la bandiera del Piemonte. Presenti per il Comune di Tortona il Vicesindaco Fabio Morreale, l’Assessore Marzia Damiani e il Consigliere Comunale Nicolò Castellini.