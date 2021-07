E’ durata appena un mese la presenza dei medici di famiglia al Centro vaccinazioni anticovid alla ex caserma Passalacqua di Tortona, dopo che l’Asl di Alessandria, lo ha dato in gestione ai privati.

Dopo il caos e le proteste che si erano verificate perché estromessi dall’inoculare i vaccini, e dopo che solo pochi giorni fa erano stati “reintegrati” nell’orario pomeridiano, oggi é arrivata la notizia che la loro collaborazione é già prossima al termine.

“Ci hanno informato che avranno bisogno di noi ancora per tre settimane – dice Silvio Roldi, presidente dei medici di Famiglia di Tortona – dopodiché il nostro contributo non sarà più richiesto. I motivi di questa scelta non ce li hanno riferiti per cui non li conosciamo. Il Centro vaccinazioni di Tortona, probabilmente continuerà a funzionare gestito dal privato, ma noi al pomeriggio non ci saremo più. Quindi se c’è qualche tortonese che vuole farsi vaccinare dai medici di famiglia, ha a disposizione solo queste tre settimane di tempo.”

Naturalmente dall’Asl di Alessandria non é giunta alcuna comunicazione ufficiale sui motivi di questa scelta, che potrebbero essere dettati (facciamo delle ipotesi ovviamente) o dalla mancanza di vaccini o di persone che intendono vaccinarsi: non lo sappiamo.

Se lo dicessero sarebbe una bella azione di trasparenza.