Le successive accurate indagini di polizia giudiziaria e l’importante ausilio fornito dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana hanno permesso di poter risalire al conducente del veicolo che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di fuga dopo incidente con lesioni e omissione di soccorso.

Il 25 giugno scorso una pattuglia della Polizia Municipale di Alessandria interveniva in Corso Lamarmora in quanto era stato segnalato un incidente stradale con esiti di lesioni personali nel quale un pedone era stato investito da un veicolo che si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.