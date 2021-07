Ironia esuoni di festa intrecciati a note jazz: in una parola “musica estroversa”. Sarà una serata decisamente dinamica quella di domenica 25 luglio (inizio ore 21,15) per la conclusione dei festeggiamenti di San Giacomo, in Viale Oliva a Valenza.

La Bandakadabra, formazione di ottoni e percussioni capitanata da Gipo Di Napoli, nata a Torino e diventata, secondo la definizione di Carlo Petrini, una “fanfara urbana”, ha avuto modo di esibirsi in giro per l’Italia e l’Europa alternando dimensioni locali e internazionali, tra strade, palchi, borghi e grandi festival, dall’Edinburgh Jazz & Blues Festival a Chalon dans la rues, passando per Jazz sous le pommiers, l’Udin&Jazz, il Premio Tenco e l’Eolie Music Fest.

In pochi anni la Bandakadabra si è esibita centinaia di volte in tutta Europa, tra manifestazioni musicali, teatri, rassegne di strada, affermandosi come una realtà artistica unica nel suo genere.

Negli anni inoltre la Bandakadabra ha avuto modo di dialogare creativamente e di dividere il palco con artisti provenienti da generi diversi: Vinicio Capossela, il poeta Guido Catalano, Samuel (Subsonica) e il rapper Willie Peyote.

“Figurini” è uno spettacolo di figure e figurini presentato recentemente a Parigi al Festival di Teatro e musica di strada Coulée Douce. È un susseguirsi di immagini musicali, di piccoli atti unici legati dal meccanismo dell’associazione mentale, delle citazioni colte o leggere che sembrano uscire da scatole cinesi. Con scioltezza si può passare da anonimi personaggi da osteria ai Beatles, a Duke Ellington fino a richiamare Ennio Morricone e magari coinvolgendo anche Shakespeare.

Molto più di una marching band, la Bandakadabra travalica i confini di ogni classificazione: musica di altissima qualità e improvvisazione teatrale incontrano la capacità di coinvolgere, di travolgere, di dare vita ogni volta ad uno spettacolo unico in cui la musica non è solo da ascoltare ma soprattutto da guardare.

L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione sul sito www.valenza.eventbrite.com .

Per informazioni: biglietteria@valenzateatro.it – 3240838829 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12)

Dopo le serate di San Giacomo, la rassegna Valenza Estate torna all’Arena Carducci per un ultimo appuntamento, venerdì 30 luglio: “Dante. Più nobile è il volgare” di e con Roberto Mercadini, youtuber, poeta e narratore.

La rassegna Valenza Estate 2021 è organizzata dal Comune di Valenza e Coop.CMC/Nidodiragno in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Gli eventi si svolgono all’aperto, in caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.