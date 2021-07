In aggiunta al programma della Festa di San Giacomo Apostolo, copratrono di Valenza, l’Amministrazione Comunale comunica che da giovedì 22 a domenica 25 luglio ci sarà in viale Oliva una presenza di produttori di street food locali. “In questo modo – dicono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore alle Manifestazioni ed Attività Economiche, Alessia Zaio – abbiamo voluto incoraggiare una presenza, anche se contenuta nel numero ma non nella qualità, di produttori locali”