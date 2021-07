Ricerca per:

Il Comune di Garbagna e la Pro loco Garbagna – Al, in collaborazione con il Circolo del Cinema (film &video) di Tortona, organizzano 6 serate di proiezioni in piazzetta Rovelli (Piazza Doria). Mercoledì 14 luglio Bangla alle ore 21.30. https://youtu.be/s69O1G1ZRAM