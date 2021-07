“Nobody’s fool”, letteralmente “Nessuno è stupido” , tradotto in italiano con “Inganni on line” è una commedia romantica che inaugurerà il ciclo di cinema all’aperto, giovedì 8 luglio, nella corte del castello di Pozzolo. La rassegna, che si terrà anche il 15 e 22 luglio, è organizzata dall’assessorato al Turismo di Lucia Ferrando in collaborazione con l’associazione Pozzolo d’argento. L’ingresso è gratuito e l’inizio è per le ore 21.

“Nobody’s fool” è un film del 2018 che, per la verità, non ha ottenuto grandi recensioni da parte della critica la quale si è limitata a segnalare l’ottima interpretazione di Tiffany Haddish che interpreta nel film Tanya la sorella della protagonista e della “vecchia” Whoopy Goldberg che ne è la madre. Il film, globalmente, ha incassato 33 milioni di dollari.

“Inganni online”, film diretto da Tyler Perry, è la storia di Danica e Tanya, sorelle caratterialmente opposte. La prima è un’impiegata di successo in un’azienda di marketing e ha instaurato una relazione online da un anno con un uomo di nome Charlie, che non ha mai visto di persona. Tanya, invece, è uscita da poco di prigione e, non avendo un posto dove andare, dovrà vivere per un po’ di tempo insieme alla “perfetta” Danica.

Quando l’ex galeotta scopre che sua sorella, dopo essere stata lasciata dal suo ex fidanzato per un’altra donna, frequenta Charlie senza aver avuto con lui un incontro reale, si convince che Danica sia vittima di catfishing. Decisa a scoprire la verità, Tanya svelerà la vera identità di Charlie e permetterà alla sorella di vivere la vita con più leggerezza, facendo chiarezza anche sui suoi sentimenti.

Maurizio Priano