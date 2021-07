Ricerca per:

Il traffico é stato in parte deviato su un’unica corsia per qualche tempo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che hanno messo in sicurezza la zona in attesa dell’intervento dei tecnici della Telecom.

L’episodio si é verificato ieri pomeriggio lungo la ex statale 35 dei Giovi che collega Villalvernia a Cassano Spinola quando un camion, per motivi sconosciuti, ma evidentemente senza farlo apposta si é scontrato con alcun i pali del telefono sistemati ai lati della carreggiata piegandoli pericolosamente e tranciando anche alcuni fili.