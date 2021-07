Una grande “Serata Revival”, quella del prossimo sabato 31 luglio, alle 21.00, presso il “Parco Ragazzi della Benedicta”.

Alcuni dei brani più celebri degli anni Sessanta e Settanta verranno interpretati dal maestro Maurizio Moro in un suggestivo “Piano Bar nel Parco”. Saranno disponibili, su prenotazione, posti a sedere ai tavoli e servizio bar.

Un evento coinvolgente con un artista molto amato sul territorio: “Dopo il successo dell’anno scorso – ha detto l’assessore al turismo Marina Carrega – abbiamo deciso di riproporre questa serata, dalla grande qualità artistica, che costituisce anche un prezioso momento di socialità”.

Maurizio Moro è legato a doppio filo a Serravalle: sia per le sue origini anagrafiche, sia perché la sua famiglia, tra gli anni Sessanta e Settanta, costituì il gruppo “Folk Serravallese”, che rappresenta una pietra miliare nella tradizione musicale locale.

Più di recente Maurizio Moro ha collaborato spesso con la banda musicale per i concerti di Natale e dell’Epifania e la sua bravura ha così emozionato il pubblico da richiedere i suoi concerti anche come solista.

Il concerto è a ingresso gratuito, ad esaurimento dei posti disponibili. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione obbligatoria dei tavoli o dei posti a sedere al numero: 347-5647486. Verranno adottate le misure di distanziamento fisico necessarie per la tutela della salute. Per partecipare sarà necessario registrarsi all’ingresso fornendo i propri dati.