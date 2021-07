L’appuntamento é per Sabato prossimo, 10 luglio alle 21, a Sarezzano e si tratta di uno di quegli appuntamenti da non perdere perché vedrà la presenza di tanti protagonisti di alto livello.

Un evento musicale di particolare rilevanza in quanto, ospite della serata sarà Valerio Sgargi, noto cantante di The Voice of Italy e The Voice dell’est europa.

La serata dal titolo “Non c’è Broadway senza Puccini” si articolerà in diversi generi musicali e spazierà brevemente dalla classica per passare poi dal musical sino al pop/rock moderno.

Assieme a Valerio Sgargi saranno presenti il Tenore Emanuele Semino, allievo del Maestro di Andrea Bocelli e la Soprano internazionale Viktoria Kholod di origine Ucraina.

La direzione generale dell’evento e quella artistica saranno affidate ad Enzo Consogno, Il tutto con il Patrocinio del Comune di Sarezzano e la Società S.M.S Il progresso di Sarezzano. Ospite speciale sarà anche il coro “Le Sixième Son”.

Il concerto avrà luogo in piazza Marconi alle ore 21:00 ed è richiesta prenotazione obbligatoria ai numeri telefonici seguenti:

– 333/8255952 – 347/9288436

Di seguito qualche video dei cantanti

https://youtu.be/BVOo4ry5ZCY

https://youtu.be/gBQabHJVl2U

https://youtu.be/2aGbg4mr8Nk

e un bel video sul concerto https://www.facebook.com/1500347236/videos/10228246912266890/