La Polizia di Stato di Ventimiglia ha indagato in stato di libertà un italiano, di 44 anni e residente in Lombardia, per i reati di ricettazione e di riciclaggio.

Il 22 giugno scorso, l’uomo, fermato a bordo di una lussuosa autovettura Audi modello “R8”, è stato sottoposto a controllo da una pattuglia del Commissariato di Ventimiglia.

Gli operatori, dalle approfondite verifiche dei documenti e del veicolo, riscontravano varie e gravi anomalie: l’alterazione del numero del telaio, l’irregolarità della targa, l’assenza delle prescritte punzonature e la mancanza delle previste targhette identificative.

Gli accertamenti tecnici, compiuti con l’ausilio di personale specializzato, confermavano le irregolarità rilevate, segno inequivocabile di una fraudolenta manomissione.

Il veicolo, infatti, risultava associato ad un numero di telaio diverso da quello manomesso, della medesima marca e modello, ma avente targa differente, già segnalato come oggetto di furto, denunciato presso un comune in provincia di Avellino.

Il veicolo, le targhe e alcuni documenti sono stati sottoposti a sequestro penale.