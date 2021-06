Ricerca per:

Il recupero della ragazza ed il trasporto fino alla sede stradale è risultato particolarmente difficoltoso per la natura del terreno e per l’oscurità e ha richiesto l’utilizzo di tecniche ed attrezzature alpinistiche.

Il Soccorso Alpino di Alessandria è intervenuto al Canyon di Molare per prestare soccorso ad una bagnante di 26 anni della provincia di Pavia che si è infortunata cadendo sulle rocce lungo il torrente Orba.