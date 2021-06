Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Tra le varie iniziative, in programma, infatti era anche prevista la visita alle due sale (uniche realizzate completamente finora) del costituendo Museo Civico di Tortona di cui in alto vedete un’immagine dalla pagina Social del Comune.

“E stata un’esperienza emozionante – dicono alcuni addetti della Biblioteca – poter finalmente presentare il patrimonio di Dertona romana e speriamo che si possa al più presto completare l’allestimento del nostro museo così da renderlo fruibile in tutta la sua completezza!”

Si sono concluse ieri, domenica 20 giugno, le Giornate Europee dell’Archeologia, alle quali il Comune di Tortona e la Boblòioteca Tommaso De Ocheda partecipava per la prima volta.