I dati sulla diffusione del contagio di oggi, lunedì 21 giugno, a Tortona: sono 6 le persone residenti in città che risultano positive al Covid-19 (-5 rispetto a venerdì scorso); invariata la situazione presso l’ospedale dove si trovano ricoverati 3 pazienti positivi al Covid, di cui 2 in terapia intensiva.