Per questo un caloroso ringraziamento va all’Accademia Musicale San Matteo e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa splendida serata.

Una serata particolare che ha segnato un felice ritorno alle esibizioni in presenza e sentire un concerto ed esibirsi dal vivo é davvero tutta un’altra cosa.

Serata importante ed emozionante quella di venerdì scorso per i numerosi pianisti, ben 18, dai più piccoli ai più grandi, che hanno partecipato alla masterclass dei Maestri Daniela Menditto e Giorgio Vercillo presso la Chiesa di Santa Maria di Sale, organizzata dall’Accademia Musicale San Matteo di Tortona in collaborazione con Il Comitato Amici di Santa Maria e con il patrocinio del comune di Sale.