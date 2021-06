Appuntamento importante con la Banda Osiris quello in programma questa settimana a Tortona nell’ambito della rassegna estiva “Estate d’Istanti”. Il gruppo nasce nel 1980 a Vercelli. E’ considerato la massima espressione in Italia della comicità nel teatro musicale fondendo nei loro spettacoli, in un mix originalissimo, musica, teatro e umorismo.

Quello che la Banda Osiris offre al pubblico è molto più di un concerto. E’ uno spettacolo a tutto tondo, con la musica che si mescola all’ironia, per raccontare storie e far sorridere, appoggiandosi sempre alla loro grande maestria esecutiva.

Oltre ad aver partecipato a numerose trasmissioni televisive in Italia e all’estero hanno prodotto numerosi gli spettacoli.

“Le Dolenti Note”, la serata che portano a Tortona,è uno spettacolo tratto dall’omonimo libro, che trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà̀. Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti, Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) e Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba), si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più̀ insopportabili.

Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato e, raramente, amato.

Sicuramente una serata da non perdere!

L’appuntamento è martedì 22 giugno alle ore 21,30 nel Cortile Chiostro dell’Annunziata. Serata organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Biglietteria del Teatro Civico da martedì a venerdì dalle ore 16,30 alle 19,30.

Per tutti gli spettacoli di Piemonte da Vivo, sono validi i voucher per gli spettacoli della stagione 2019-2020 del Teatro Civico, non effettuati a causa dell’emergenza sanitaria.