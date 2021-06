In occasione della mostra Sei dō: quiete ed energia – l’equilibrio dei contrasti il Centro Comunale di Cultura, in collaborazione con Yamato – Associazione culturale giapponese di Casale Monferrato, organizza una serie di eventi dedicati alla scoperta dell’arte e della tradizione del Giappone.

In occasione dell’ultimo appuntamento di sabato 26 giugno alle ore 11.00 sarà affrontato il tema del kintsugi, l’antica tecnica di restauro con l’oro. Saranno esposte alcune opere di ceramica raku dell’artista Antonio Ginto lavorate da Anita Cerrato con la tecnica del kintsugi. La conferenza dal titolo “Il kintsugi e l’anima del Giappone” tratterà della nascita del kintsugi e delle prime testimonianze che riguardano questa tecnica. Saranno affrontati argomenti relativi all’estetica giapponese e alla cultura mottainai. In questa occasione sarà presentato anche il libro “Kintsugi, viaggio alla scoperta dell’Oriente” di Anita Cerrato edito da Stilnovo.

L’evento è patrocinato dal Consolato Generale del Giappone a Milano.

La conferenza sarà a ingresso gratuito e sarà necessaria la prenotazione fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

Note biografiche:

– Kinstu Handmade

Nasce da un’idea di Anita Cerrato e Giancarlo Bozzani. L’intento è di produrre oggetti di arredamento di altissima qualità, che portino con sè un messaggio. Gli ideatori si sono recati appositamente in Giappone per reperire le materie prime originali: il vasellame e la rarissima lacca urushi. Ciò che ha ispirato la creazione degli oggetti Kintsu, è proprio la filosofia che sta dietro al gesto di ricostruirli. Nel restauro delle ceramiche, così come nella vita, i traumi elaborati ci rendono persone più ricche e sensibili. I difetti e le cicatrici non sono da celare, al contrario fanno parte della storia. Da una ferita risanata può nascere una perfezione superiore perchè porta con sè un significato profondo.

Per info e prenotazioni:

Centro Comunale di Cultura/Biblioteca Civica

Tel. 0131 949286

email: biblioteca@comune.valenza.al.it