Il Sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso ha emesso una ordinanza di non potabilità dell’acqua limitatamente alle utenze domestiche di frazione Chiappa, a seguito degli esami dei campioni routinari effettuati da ASL1 che hanno evidenziato una insufficiente clorazione.

Rivieracqua ha già predisposto la clorazione aggiuntiva, a partire dalla stazione di pompaggio di Molino del Fico.

Allo scadere delle 48 ore l’ASL1 farà nuovi rilevamenti, in seguito ai quali verranno presi ulteriori provvedimenti. Tutti gli altri risultati delle campionature relative al Comune di San Bartolomeo al Mare hanno dato esito negativo.

Sino a nuove disposizioni, l’acqua a Chiappa non potrà essere utilizzata per usi alimentari se non previa bollitura.