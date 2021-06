In occasione della mostra Sei dō: quiete ed energia – l’equilibrio dei contrasti il Centro Comunale di Cultura, in collaborazione con Yamato – Associazione culturale giapponese di Casale Monferrato, organizza una serie di eventi dedicati alla scoperta dell’arte e della tradizione del Giappone.

Il secondo incontro si svolgerà sabato 12 giugno alle ore 11.00 e vedrà protagonista shodō l’arte della calligrafia giapponese a cura della maestra Vera Marchini. Un affascinate percorso dal Romanzo di Genji agli Haiku di Bashō e dei poeti contemporanei introdurrà all’arte della calligrafia. Un viaggio nella storia dei caratteri della scrittura giapponese (kanji, kana, katakana), la loro origine, la loro evoluzione, come e quando vengono utilizzati e il materiale necessario per la calligrafia (i 4 tesori). L’incontro sarà arricchito da una piccola esposizione delle opere shodō della maestra Marchini e da una dimostrazione pratica.

L’evento è patrocinato dal Consolato Generale del Giappone a Milano.

La conferenza sarà a ingresso gratuito e sarà necessaria la prenotazione fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

Note biografiche:

– Vera Marchini

Torinese, risiede a Chieri. Laureata in Lettere Moderne all’Università di Torino, diplomata alla scuola di restauro pittorico a Parigi, ha seguito il corso di disegno, pittura e scultura all’Académie Arts Décoratifs Paris e il corso tecniche d’incisione all’Accademia Albertina di Torino. Calligrafa shodō con la maestra Kazuko Hiraoka della Scuola Akitsukai di Tokyo a Torino. Diplomata presso la scuola Akitsukai di Tokyo: Suisen in calligrafia kanji, Suisen in calligrafia kana. Insegna la pratica dello shodō presso l’Associazione Yamato di Casale Monferrato e altre associazioni culturali e ha tenuto workshop presso il museo Garda di Ivrea e la Pinacoteca Agnelli di Torino, il Mao di Torino. Ha esposto in Italia e in Giappone.

Per info e prenotazioni:

Centro Comunale di Cultura/Biblioteca Civica

Tel. 0131 949286

email: biblioteca@comune.valenza.al.it