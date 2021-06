Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Nelle more di ulteriori accertamenti, veniva disposta cautelarmente, l’immediata chiusura dell’attività di 5 giorni per la violazione delle normative antipandemiche.

Gli operatori accertavano numerose infrazioni alle misure anti Covid attualmente in vigore tra cui l’inottemperanza all’uso della mascherina sia dei clienti presenti sia di una parte del personale della struttura, l’aver adibito un’area a pista da ballo dove al momento del controllo vi erano una decina di persone che stavano ballando oltre alla presenza di numerosi assembramenti.

Personale della Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di Alessandria procedeva nel pomeriggio del 30 maggio u.s. ad un accertamento presso un’ attività ricettiva nel Comune di Sezzadio.

In un locale di Sezzadio personale e clienti tutti senza mascherina, chiuso dalla Polizia