Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici della Regione Piemonte hanno incaricato Ipla (Istituto le Piante da Legno e l’Ambiente) a effettuare in vari Comuni della Regione i trattamenti di contrasto al Popillia Japonica Newman, un coleottero giapponese che si sta diffondendo nei nostri territori distruggendo tappeti erbosi, piante da frutto e ornamentali.

Casale Monferrato è stato compreso tra i Comuni che saranno oggetto delle attività di Ipla, e in particolare si stanno posizionando in città 77 trappole complessive con rete insetticida per l’abbattimento diretto degli insetti.

A differenza dell’annualità passata, in cui è stato utilizzato un unico tipo di rete insetticida, nel Piano di azione 2021 sono state previste 4 tipi differenti di reti, ciascuna impregnata con un principio attivo differente.

Nei siti di posizionamento delle trappole, che saranno verificate mensilmente, sarà affisso un cartello plastificato recante le indicazioni di sicurezza per i cittadini.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare la pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman.