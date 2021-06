Ha cambiato nome la festa organizzata da Acos, azienda multiservizi di Novi: non più Festa dell’Acqua ma “Fest’Acos- Acqua-Energia-Ambiente”. Inoltre la festa nelle altre edizioni era localizzata al Parco dell’Acquedotto, in strada Cassano, mentre quest’anno ha un carattere più itinerante e abbraccia diversi comuni. La rassegna, inoltre, altro aspetto di novità, coprirà gran parte del periodo estivo, iniziando il 19 giugno a Tortona e concludendosi a Ovada il 5 agosto.

Fest’Acos è stata presentata martedì 15 giugno al parco dell’Acquedotto presenti il Presidente di Acos, Maura Laveroni; l’amministratore delegato della partecipata Giorgio Pafumi; il presidente di Acos Cultura Giampaolo Bovone; il Sindaco di Novi Gian Paolo Cabella; il vice Sindaco di Tortona Fabio Morreale; Mario Arosio, presidente dell’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ovadese; il Sindaco di Arquata Alberto Basso. Tutti Comuni che hanno dato il patrocinio all’iniziativa e tutti hanno plaudito al valore e all’importanza delle associazioni di volontariato che, in gran numero, saranno presenti a Fest’Acos. Alla quale, peraltro, saranno presenti anche numerose scuole come il liceo Amaldi, l’istituto “Ciampini-Boccardo”, le scuole di formazione professionali “Casa di Carità Arti e Mestieri” e For.Al di Novi.

Unica disgressione quella di Giorgio Pafumi che nella sua veste di amministratore delegato ha posto l’accento sui servizi erogati da Acos che ovviamente, rientrando Acos in una logica di impresa, devono avere riscontro nel fatturato. Servizi che vengono erogati a tanti cittadini in tanti paesi della provincia da parte di una azienda, ha ricordato, che conta 350 dipendenti. Ma Giorgio Pafumi ha affermato come Acos debba contribuire anche allo sviluppo della società. Uno scopo per il quale nel 2019 si è proceduto alla istituzione di Fondazione Acos per la cultura della quale attualmente è presidente l’ex dirigente scolastico del liceo Amaldi il tortonese Gian Paolo Bovone.

“L’abbiamo fondata-ha affermato Giorgio Pafumi-per venire incontro a un pubblico di giovani e di giovanissimi. E, infatti, per i giovani e i giovanissimi ha contribuito a realizzare iniziative quali il Festival delle conoscenze e, recentemente, aspettando la notte del liceo classico con il coinvolgimento dei licei di Novi, Alessandria e Tortona.”

Giorgio Pafumi ha quindi messo in evidenza come la festa di Acos coinvolge quest’anno tutti i territori ove Acos opera e sottolineando come l’unione di tutti è la forza della partecipata.

Monica Puppo, responsabile delle comunicazioni di Acos, ha quindi illustrato con un pizzico di orgoglio le iniziative in programma, rimarcando come da ventiquattro anni, quindi praticamente dall’inizio, contribuisce alla realizzazione della festa.

Si comincia a Tortona il 19 giugno con Animal’s Angels che offrirà un servizio bar e gelateria i cui ricavati andranno a favore del loro canile, in attesa dello spettacolo musicale serale “Sanremo è Sanremo”, alle 21.30, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria.

Si prosegue a Novi martedì 22 giugno al Parco Pagella Bottazzi, alle 17, con la conferenza della Fondazione Acos per la Cultura “Progettiamo insieme”, in cui si presenteranno i progetti didattici per le scuole superiori di Novi, Ovada e Tortona. Il 26 giugno sarà il turno della Festa di Ascolta l’Africa, in piazza Delle Piane, con Pazzanimazione per bambini, farinata del Banco e la premiazione dei volontari di Fridays for Parco.

In piazza Carenzi, in contemporanea, ci sarà il laboratorio di cos- truzione di burattini “Il mio Pirù” del Maestro Natale Panaro e, a seguire lo spettacolo di burattini “Pirù, demoni e denari” della Compagnia Walter Broggini, in collaborazione con l’Atelier Peppino Sarina di Tortona. La serata partirà alle ore 21 con le testimonianze di Ascolta l’Africa ai Giardini Garibaldi per proseguire alle 21.30 con lo spettacolo musicale di Igor Minerva e la band Notte di note, tributo a Claudio Baglioni dal titolo “In questa storia… che è la nostra”.

Domenica 27 giugno, di nuovo al Parco Pagella Bottazzi, una giornata intera dedicata a FEST’ACOS, con gara di pesca, mostre di pittura, gare sportive, ballo, esperimenti scientifici e animazione per i più piccoli con Pazzanimazione. Il servizio bar sarà gestito dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Novi Ligure.

Tappa successiva sarà Arquata, il 10 luglio alle ore 20,15, con il laboratorio di burattini “Allegri fantasmi da paura”del Maestro Natale Panaro e alle ore 21,30 lo spettacolo di burattini “Il castello degli spaventi” della Compagnia Vladimiro Strinati, in collaborazione con l’Atelier Peppino Sarina di Tortona. Domenica 11 luglio, con partenza alle ore 8 ci sarà una passeggiata alle sorgenti di Rigoroso.

Maurizio Priano